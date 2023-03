Agroalimentare: domani incontro di Cia Campania a Cusano Mutri sulla nuova Pac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova Pac 2023 – 2027" è il titolo dell'incontro che si terrà domani pomeriggio, 14 marzo 2023, nel Ristorante "Mastrillo" in contrada Giocagni, 32 di Cusano Mutri (Benevento), organizzato dal Centro assistenza agricola della Cia Agricoltori Italiani e dalla Cia di Benevento". L'evento, che avrà inizio alle ore 18:00, affronterà i temi più operativi del Complemento di sviluppo rurale Campania 2023 – 2027, attualmente in fase di rimodulazione finanziaria, per evitare eccessive perdite sulle misure a capo e superficie, derivanti sia dal consistente taglio del budget rispetto al Psr 2014-2022, che dall'impossibilità di applicarle sin dal 1° gennaio 2023, per via delle divergenti epoche di vigenza con la programmazione precedente. Infatti l'annualità 2022 del Psr 2014-2020 finirà in realtà a metà maggio 2023, mentre la nuova Pac copre gli anni solari dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni annualità. E si tratta di una contraddizione non da poco, che andrà affrontata e risolta nelle sedi competenti. Saranno anche affrontati gli specifici temi, afferenti le novità poste sia dal primo che dal secondo pilastro della Politica agricola comunitaria 2023 - 2027, a cominciare dalla nuova condizionalità – declinata sia in ambito ambientale che sociale – pone nuovi limiti all'utilizzo dei mezzi tecnici in agricoltura, ai fini della salvaguardia ambientale, e lega al contempo la stessa possibilità di erogare gli aiuti nella loro interezza al rispetto delle principali norme europee sui rapporti di lavoro e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Passeranno in rassegna anche le opportunità di cofinanziamento degli investimenti, sempre più legate al tema dell'aggregazione, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale. Interverranno: Giuseppe Pirozzi, responsabile CAA Cia Benevento e il dottore agronomo Vincenzo Lepore, a coordinare i lavori sarà Pasquale Spitaletta, direttore Cia Benevento, mentre il presidente Cia Benevento Carmine Fusco porterà il suo messaggio di saluto a tutti i partecipanti. (Ren)