Napoli: domani il comune promuove la Giornata della Disconnessione

- Domani, alle ore 11.30, nella Sala Giunta del comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, l'assessore alle Politiche Sociali (con delega ai Minori) Luca Trapanese ed il presidente della Commissione Politiche Sociali, Massimo Cilenti, interverranno alla presentazione della Giornata della Disconnessione di Napoli. La giornata, in programma il 15 marzo, è pensata per dialogare con gli adolescenti (e non solo) ed invitarli ad essere connessi innanzitutto con se stessi oltre che ai social. Alla conferenza parteciperanno gli artisti influencer che hanno aderito all'iniziativa: Silvia Aura, Renato Biancardi, Roberto Colella, Vincenzo Comunale, Gabriele Esposito, Gaié, Samurai J, Jeylillo, Valerio Jovine, Sara Penelope Robin, Dario Sansone, Nicola Siciliano coordinati da Massimo Jovine. (Ren)