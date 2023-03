Sanità: Ieo, l'acido linoleico è in grado di migliorare i risultati della terapia contro i tumori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I più grandi ostacoli all'efficacia delle CAR-T nei tumori solidi sono l'acquisizione di uno stato disfunzionale delle cellule T CD8 durante l'ingegnerizzazione in laboratorio, che può portare alla perdita di quella plasticità metabolica essenziale perché queste cellule possano adattarsi e sopravvivere all'azione immunosoppressiva del microambiente tumorale. La strategia innovativa che abbiamo messo a punto, basata sull'uso di specifici lipidi, è in grado di superare queste barriere. I vantaggi sono risultati da subito evidenti: è un metodo economicamente sostenibile e comporta l'uso di composti lipidici per nulla tossici, che possono essere semplicemente aggiunti ai protocolli di produzione delle CAR-T. L'uso dei lipidi aumenta peraltro la proliferazione delle cellule ingegnerizzate e quindi può semplificare i processi di manifattura ed espansione", aggiunge Carina Nava, prima autrice dell'articolo. "Abbiamo già depositato il brevetto per il nostro metodo, che può facilmente essere integrato in qualsiasi protocollo per la generazione di prodotti cellulari per terapie CAR-T, riducendone tempi e costi di produzione ed aumentandone l'efficacia. Stiamo ora cercando partnership e collaborazioni per portare il metodo in clinica per la cura di specifici tumori solidi" conclude Teresa Manzo. (Com)