Pubblica amministrazione: oggi terza tappa a Napoli di 'Facciamo semplice l'Italia. PArola ai territori' con Zangrillo

- Si terrà oggi a Napoli la terza tappa di "Facciamo semplice l'Italia. PArola ai territori", il percorso del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nelle città italiane grandi e piccole per raccogliere indicazioni e proposte in grado di sciogliere insieme i nodi che ancora legano il Paese. Tema chiave di questa tappa, una nuova occasione di ascolto e di incontro dopo quelle di Perugia e L'Aquila, è l'accrescimento delle competenze del personale della PA. L'appuntamento, nel Polo di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II (corso Nicolangelo Protopisani, 70), è organizzato dal dipartimento della Funzione pubblica: uno scambio che prosegue anche con un apposito canale di comunicazione, l'indirizzo e-mail facciamosemplicelitalia@funzionepubblica.gov.it, attivato per segnalare le criticità per le quali si ritiene prioritaria una soluzione e per illustrare possibili interventi. La giornata comincia alle 10 con l'accoglienza dei partecipanti, tra cui personale tecnico preposto alla gestione e formazione delle risorse umane, alla digitalizzazione, all'innovazione amministrativa e alla semplificazione. Dopo i saluti istituzionali, previsti alle 10:30, si tiene il workshop "La fabbrica della nuova PA", con la partecipazione di associazioni imprenditoriali e di categoria. Alle 13:30 è ci sarà l'incontro con la stampa con Zangrillo, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito, la presidente della Scuola nazionale dell'Amministrazione (Sna), Paola Severino, e il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. I lavori proseguono alle 14:30 con il workshop "Formazione del Capitale umano", a cui assistono anche i neoassunti presso il comune di Napoli tramite l'ultimo concorso gestito da FormezPA. Sarà anche l'occasione per la presentazione da parte di Sna del piano di formazione per i nuovi dirigenti comunali. (Ren)