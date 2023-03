Cultura: al via al Museo di Capodimonte di Napoli la mostra "Gli spagnoli a Napoli" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le novità artistiche elaborate in quegli anni da Leonardo, Michelangelo e Raffaello furono prontamente recepite e reinterpretate in modo originale in una Napoli molto vivace, nella quale la perdita della funzione di capitale autonoma non costituì un ostacolo allo sviluppo culturale, ma, al contrario, contribuì alla definizione di un nuovo ruolo di cinghia di trasmissione della cultura rinascimentale tra le due sponde del Mediterraneo. Del resto, in un'ottica di riposizionamento politico verso i conquistatori spagnoli, la committenza di opere e architetture da parte di ordini religiosi e nobiltà si orientò nella scelta di artisti o modelli artistici iberici, in modo da rendere esplicito il loro schierarsi a fianco del nuovo potere. (segue) (Ren)