Cultura: al via al Museo di Capodimonte di Napoli la mostra "Gli spagnoli a Napoli" (6)

- La mostra è realizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte in partenariato con il Museo Nacional Prado di Madrid, in collaborazione con l'Ambasciata di Spagna in Italia e l'Ambasciata d'Italia in Spagna e con il Ministero dell'Interno-Fondo edifici di culto e la Curia Arcivescovile di Napoli. L'esposizione è finanziata dalla Regione Campania grazie al progetto Poc Capodimonte. Le rotte dell'arte, e gode del patrocinio del Comune di Napoli. L'allestimento nella Sala Causa è curato dall'architetto spagnolo Francisco Bocanegra, che al Prado, nella mostra 'Otro Renacimiento', si era ispirato alle forme e ai volumi dell'architettura napoletana, mentre a Capodimonte ha scelto di esaltare il dialogo tra le opere pittoriche e quelle scultoree. Diverse le iniziative collaterali, dalle visite guidate, di cui la prima, il 19 marzo, con i curatori, al ciclo di conferenze organizzato dall'Istituto Cervantes di Napoli diretto da Ana Navarro, agli appuntamenti dedicati alle scuole. (Ren)