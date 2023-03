Napoli: al via gli Stati generali della Sanità del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via a Napoli oggi pomeriggio gli stati generali della Sanità delle regioni del Sud con lo sguardo rivolto al governo della Salute in Italia.I lavori si svolgono al Centro direzionale di Napoli presso la sala congressi dell'Holiday Inn. Pnrr, il nodo del sottofinanziamento del Ssn, governo clinico e sostenibilità dell'Innovazione i principali temi della due giorni della Winter School 2023 promossa da Motore Sanità col patrocinio istituzionale della Regione Campania e Puglia e il patrocinio scientifico di aziende sanitarie e Ordini professionali, Fiaso, Card, Io Raro, Donna Europa, Società scientifiche. Si parte oggi a partire dalle 14 per proseguire domani per tutta la giornata con sessioni e una tavola rotonda conclusiva di approfondimento di temi di attualità tra clinica e programmazione della salute a cui partecipano le Regione Campania, i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, esponenti delle professioni e degli Ordini con in prima fila medici, infermieri e professioni sanitarie tecniche e dell'area della prevenzione e riabilitazione. Ad aprire i lavori Enrico Coscioni, presidente di Agenas, a cui faranno seguito le sessioni dedicate alle nuove tecnologie e ai nuovi modelli organizzativi in supporto agli obiettivi del Pnrr: sotto la lente i criteri per gli in vestimenti tecnologici per una migliore governance dei processi. (segue) (Ren)