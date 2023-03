Palazzo Fuga: Muscarà, manca chiarezza e trasparenza nell'intesa ministero-comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giochi sono fatti da Franceschini a Lollobrigida con la stessa linea, passando per il simulacro di un sindaco che non ha coinvolto la cittadinanza per la destinazione dell'Albergo dei Poveri; la classe dirigente si muove per decidere del Palazzo del '700 più grande d'Europa qualche "progettucolo", si firmano protocolli d'intesa con il governo e si dividono migliaia di metri quadrati di palazzo tra musei, università e biblioteche che già hanno una sede ed una destinazione. Una finta apertura ai cittadini per qualche progetto, anche temporaneo, intanto manca un assessore alla cultura al comune di Napoli e senza una politica di tutela e valorizzazione si rischia di perdere tutto". Così il consigliere regionale della Campania Maria Muscarà. "Al di là della fretta che non si capisce, ci sono 80 famiglie di diseredati che vivono lì dentro, un edificio totalmente pericolante; dei lavori neanche iniziati e già procedono a spartizioni enormi. Vogliamo chiarezza e trasparenza su tutte le decisioni prese per l'Albergo dei Poveri. All'ex ministro Carfagna furono affidati oltre cento progetti dei cittadini, ma nessuno è stato preso in considerazione? Intanto il ministro Franceschini raggiungerà ciò che voleva, lo spostamento della Biblioteca Nazionale dalla Reggia a Palazzo Fuga. Urge un Commissario di Governo per arginare questa pericolosa deriva!", ha concluso.(Ren)