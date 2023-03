Sanità: Atrofia Muscolare Spinale, partiti in Campania gli screening neonatali per la Sma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Neosma, strutturato in una fase analitica e in una fase post analitica, vede impegnati il reparto di Neurologia e Neuroriabilitazione del Santobono-Pausilipon, diretto dal dott. Antonio Varone, e il laboratorio di diagnosi molecolari anche prenatali di malattie neuromuscolari del Ceinge, coordinato dalla prof.ssa Gabriella Esposito. Oltre all'individuazione precoce di bambini affetti, ha lo scopo anche di valutare l'incidenza della SMA in Campania. In più le famiglie dei bambini individuati come affetti da Sma possono accedere ad una consulenza multidisciplinare e chiedere l'estensione dell'analisi ai consanguinei. WCon lo screening neonatale per la Sma sarà possibile, già alla nascita, individuare la malattia e, quindi, avviare la terapia genica precocemente, ottenendo i massimi risultati da un farmaco che è in grado di cambiare completamente la prognosi della malattia", ha affermato Rodolfo Conenna, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon. "Il Ceinge come Centro Unico Regionale per lo Screening Neonatale esegue la diagnosi per circa 50 malattie metaboliche – ha spiegato il dott. Mariano Giustino, Amministratore delegato del Ceinge –. Ora eseguiamo l'indagine anche per la Sma e con la stessa goccina di sangue prelevata alla nascita per gli altri screening, quindi senza alcun ulteriore disagio per i piccoli e i loro genitori. Basterà che mamma e papà diano il loro assenso". (segue) (Ren)