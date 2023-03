Sanità: Atrofia Muscolare Spinale, partiti in Campania gli screening neonatali per la Sma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione è stata espressa da Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma: "La Sma per tanto tempo ha significato una condanna, mentre oggi abbiamo la grande opportunità di poter intervenire e modificare il decorso naturale della malattia". "L'introduzione dello screening neonatale per la SMA in Campania rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di innovazione, a testimonianza di un costante impegno per cambiare in maniera significativa il paradigma terapeutico per i pazienti che vivono con atrofia muscolare spinale. Ringraziamo le Istituzioni campane, la comunità scientifica e l'Associazione Famiglie Sma per l'impegno costante nella lotta a questa invalidante malattia che oggi ha raggiunto un altro traguardo importante", ha dichiarato Filippo Giordano, General Manager di Novartis Gene Therapies. (Ren)