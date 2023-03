Immigrazione: De Luca, Meloni ammetta che il blocco navale era una frottola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io mi aspetterei, per rispetto nei confronti dei cittadini italiani, che il presidente del consiglio Meloni per una volta dicesse che per 10 anni ha raccontato frottole agli elettori del nostro Paese, quando ha proposto come soluzione del problema dei migranti il blocco navale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Io rimango sconcertato dal fatto che si possa raccontare per anni su una questione delicatissima un'ipotesi di soluzione e poi fare tutto il contrario, senza avvertire la necessità di spiegare e se il caso di dire ai cittadini italiani di essersi sbagliata. Era un'ipotesi assolutamente impraticabile, era demagogica", ha aggiunto il governatore. (Ren)