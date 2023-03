Napoli: installata a Bagnoli la "panchina bianca", per sensibilizzare al rispetto del codice della strada - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina a Napoli, presso l'area ex Nato di Bagnoli, l'installazione della "panchina bianca", iniziativa atta a sensibilizzare la collettività "affinché non ci siano più vittime a causa del mancato rispetto del codice della strada". L'evento è stato aperto dai saluti della presidente della Cooperativa Sociale Amira, capofila del progetto "Curre Curre Guagliò", Manuela Capozzi che ha dichiarato: "Questa è una giornata molto importante, che vuole sensibilizzare soprattutto al tema delle vittime innocenti. Oggi Amira ha anche organizzato un quiz pedone ossia un laboratorio rivolto ai bambini presenti circa un 120, caratterizzato da un percorso pedonale all'interno del quale sono indicati i segnali stradali e che rilascerà la 'patente del buon pedone'". A presenziare l'iniziativa è stato anche il vicepresidente della X Municipalità del comune di Napoli Sergio Lomastro che ha sottolineato "come l'amministrazione sta lavorando e si sta impegnando affinché le strade diventino sicure e vivibili". Presenti anche il presidente dell'associazione Napoli Pedala Luca Simeone, la presidente della Fondazione Campania Welfare Patrizia Stasi, il segretario generale della Fondazione Scarponi Marco Scarponi. (Ren)