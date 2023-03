Cultura: per Giornata nazionale del Paesaggio valorizzazione della Villa Floridiana di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l'associazione Amici della Floridiana e con il coinvolgimento delle scuole del territorio, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio 2023 propone un evento di valorizzazione della Villa Floridiana, inaugurando l'apertura definitiva del parco monumentale anche il martedì, fino ad oggi giornata di riposo settimanale associata alla chiusura del Museo Duca di Martina. In tale occasione, saranno realizzati percorsi di visita guidata, a cura degli studenti del Liceo Statale "Leon Battista Alberti" di Napoli, e presidi per la tutela della Villa, a cura degli studenti del corso di laurea di "Scienze dei beni culturali" del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Inoltre, presso il tempietto ionico, l'artista Andrea Fogli, le cui opere saranno esposte presso il Museo Duca di Martina in una mostra che verrà inaugurata il 18 marzo, condurrà insieme con gli studenti il laboratorio "Erbario Planetario", utilizzando foglie, fiori e polvere di pastello, per creare impronte degli elementi vegetali: forme all'apparenza astratte, ma in realtà corrispondenti ciascuna a specifiche piante della Floridiana. L'evento, gratuito e aperto a tutti, avrà come ospiti circa 200 studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado napoletane. L'obiettivo del laboratorio, che anticipa la mostra "Diario delle 365 Figure (16.10.19 - 30.7.22)", è quello di offrire un racconto e un vissuto dei luoghi rinnovato: una villa aperta, sicura, raccontata e fonte di ispirazione anche per artisti, la Villa che vogliamo e che stiamo pian piano realizzando. L'evento ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Campania, del comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli e si svolge con il sostegno del Centro Diagnostico Basile e della Farmacia Florio di Napoli. (Ren)