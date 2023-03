Napoli: al via gli Stati generali della Sanità del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitto il calendario delle sessioni: Il sottofinanziamento delle cure per la Salute in Italia, la sostenibilità dell'innovazione e la ricerca sui nuovi farmaci, i nuovi trattamenti delle principali patologie croniche. E ancora il Pnrr e gli investimenti dell'Ue per potenziare le cure di prossimità ancora privi di capitoli della spesa corrente per assumere il personale (medici, infermieri e tecnici) che servono per popolare le Case e gli Ospedali di Comunità. E poi le liste di attesa, le opportunità della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale per una riforma complessiva della programmazione della Salute in Italia e in particolare nel Sud. Al lavoro, nelle sessioni parallele, anche l'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore, Sanità, Rossana Boldi, già Vice presidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati, Walter Locatelli, Direzione scientifica Motore Sanità, Enrico Rossi, già presidente Regione Toscana, Annamaria Parente, presidente Commissione Sanità Diciottesima Legislatura. (segue) (Ren)