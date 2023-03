© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un paese civile non può non dare un aiuto alla povera gente, a famiglie che non ce la fanno, a chi ha un disabile in casa. L'aiuto pubblico è indispensabile". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo nel dibattito sulla nuova misura che sostituirà il reddito di cittadinanza a margine di una conferenza stampa con il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. (Ren)