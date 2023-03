Campania: Nappi (Lega), curiosi di sapere cosa inventerà De Luca su guasto Circum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul guasto verificatosi oggi sulla linea di contatto della Circum, siamo curiosi di conoscere la nuova balla che si inventerà il governatore durante la diretta del venerdì a reti unificate dal Delukistan. Chi lo sa, magari accamperà la scusa del cattivo funzionamento del pos che non ha permesso il pagamento della bolletta per la fornitura di elettricità. Del resto, ormai, quando si tratta di De Luca, del suo protetto De Gregorio e del disastro Eav non ci stupiamo più di nulla". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)