Salario minimo: De Luca, è una cosa buona ma al Sud serve il lavoro minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il salario minimo garantito sarebbe una cosa utile, ovviamente, ma nel Mezzogiorno d'Italia quello che serve non è il salario minimo garantito, ma il lavoro. Il salario minimo è importante, ma se non abbiamo il lavoro anche questa misura rischia di essere un grandissimo vantaggio per il Nord. Il grosso dell'apparato produttivo è al Nord, non al Sud". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "Va bene, quindi, la discussione sul salario minimo - ha proseguito - ma ricordiamoci che il problema del Sud è il lavoro minimo, non il salario, quindi gli investimenti. In questo momento il governo sta togliendo al Sud 30 miliardi di euro di risorse per lo sviluppo e la coesione destinati al Sud, una vergogna, un atto di delinquenza politica messo in atto dal Governo Meloni e dal ministro Fitto" (Ren)