Ambiente: domenica la seconda edizione di "Napoli per Napoli"

- Domenica 12 marzo dalle 10 alle 13 si svolgerà la seconda edizione di "Napoli per Napoli", giornata di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, volute dal sindaco Gaetano Manfredi, coordinate dall'assessore comunale al Verde e all'Ambiente Vincenzo Santagada, in collaborazione con l'assessore comunale all'Istruzione Maura Striano, l'Asia e le Municipalità. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con associazioni e comitati di cittadini. Tutti i dettagli sull'organizzazione sono disponibili sulla pagina web dedicata all'evento: www.comune.napoli.it/napolipernapoli L'assessore al Verde Vincenzo Santagada sarà presente alle ore 10 a Piazza Cavour. (Ren)