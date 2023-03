Napoli: domani l'inaugurazione della aree verdi di Piazza Vittoria e Piazza della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 12, in piazza Vittoria, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insieme all'assessore comunale all'Ambiente Vincenzo Santagada ed al presidente della Prima Municipalità Giovanna Mazzone, incontrerà i rappresentanti dell'associazione 100% Naples Projects & Crowdfunding, guidata dal presidente Ettore Morra, per inaugurare il recupero delle aree a loro recentemente affidate: Piazza Vittoria e Piazza della Repubblica. La riqualificazione è stata portata a termine negli ultimi giorni con il completamento degli impianti di irrigazione, la riqualificazione del manto erboso e la messa a dimora di nuove specie arboree coerenti con l'impianto esistente; la pulizia delle cordolature in tufo e il recupero delle panchine hanno completato la complessiva riqualificazione straordinaria di queste importanti aree alla quale seguirà la manutenzione ordinaria, incluso lo spazzamento, che contribuirà al mantenimento del decoro delle due piazze. La riqualificazione di questi siti va ad aggiungersi a quelle in corso di completamento alla Rotonda Diaz, ai Giardini di Mergellina, a Piazza Sannazzaro, Piazza Carlo III e Piazza Nazionale. "Tale esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione e associazioni, in questo caso con l'associazione 100% Naples Projects & Crowdfunding, realizza il raggiungimento di un importante obiettivo reso possibile grazie soprattutto al lavoro di squadra attivato con le Municipalità, con la Polizia Ambientale e con Asia", recita una nota del comune. Vengono in tal modo restituite ai cittadini napoletani intere aree da tempo dimenticate, ma importantissime per la loro bellezza e funzionalità nella consapevolezza che il decoro urbano ed il verde debbano essere considerate infrastrutture strategiche per una città che ha bisogno di rigenerarsi come Napoli, per la creazione di benessere, occupazione, ricchezza. (Ren)