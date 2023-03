Cultura: riprodotto lo Stadio Maradona di Napoli con 24mila pezzi Lego a Città della Scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli riprodotto, in proporzioni reali, grazie all'impegno e alla progettazione propria dell'associazione Brickanti - mattoncini al Sud. Ci sono voluti 24.000 pezzi della Lego e 8 mesi di lavoro per la realizzazione di un 'modello' con un ovale di 1 metro e 25, largo 90 e alto 24 cm, rifinito nei dettagli come l'originale. Sabato 11 e domenica 12 marzo, durante la manifestazione "Partenoplay - il Festival del gioco per tutti", i visitatori del Science Centre potranno accedere ai giochi e ai laboratori nelle aree aperte di Città della Scienza, ad orari definiti e in base alle capienze totali, e potranno ammirare anche la riproduzione, in piccolo, dell'impianto sportivo di Fuorigrotta. Partenoplay è un evento del progetto “Una città per Giocare” del comune di Napoli, Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con la Ludoteca Cittadina di Napoli e Città della Scienza. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma. Info www.cittadellascienza.it (Ren)