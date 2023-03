Cultura: comune di Amalfi apre alle proposte delle associazioni per la programmazione 2023-2024 - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Amalfi ha aperto l'avviso esplorativo per la presentazione di proposte di eventi culturali e di attività di intrattenimento nell'ambito della programmazione estiva da inserire nel programma dell'amministrazione per la stagione estiva ed invernale 2023-2024. Dopo le presenze record registrate nell'ultimo anno in occasione dei grandi eventi che si sono svolti ad Amalfi, il comune guidato dal sindaco Daniele Milano intende realizzare un articolato programma iniziative da offrire ai cittadini e ai turisti, in linea con la vocazione internazionale della Costa d'Amalfi. Un cartellone eventi che sia in grado di esaltare l'attrattività di Amalfi e di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, per cultura, gusti e fasce di età. Gli eventi dovranno essere coerenti con la più ampia visione del "Piano Strategico per il Turismo" adottato da Amalfi, con l'obiettivo di riposizionarsi quale 'Destinazione turistica Premium e Boutique'.La direzione artistica sarà improntata, quindi, ad incentivare l'attrattività della Costa d'Amalfi, promuovendo le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio, lo slancio turistico, la valorizzazione degli aspetti culturali, la promozione del territorio e l'immagine della città, con ricadute positive sull'intera collettività, arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, produttive e commerciali. "Creare un'esperienza unica per tutti i cittadini e per i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze ad Amalfi: è questa la mission che il Comune di Amalfi si propone – ha sottolineato Enza Cobalto, consigliera delegata a Cultura ed Eventi – Creare una proposta di valore per un pubblico esigente e sofisticato, che lo scorso anno ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione, facendo registrare il sold out. È un momento di svago e di intrattenimento, sia per i cittadini amalfitani che per i nostri ospiti internazionali, che offriamo sempre a titolo gratuito, rendendo piacevole trascorrere le festività e le vacanze ad Amalfi. Attraverso la musica, la danza, il teatro, lo spettacolo, l'arte, lo sport, i libri, l'intrattenimento, gli eventi ludico-ricreativi, riusciamo a valorizzare il grande patrimonio storico-culturale dell'antica Repubblica Marinara di Amalfi, oltre che ad abbattere i confini intergenerazionali: insieme adulti, adolescenti e bambini: per questi ultimi prevediamo, come di consuetudine, un programma esclusivo pensato e costruito ad hoc, per imparare giocando". L'avviso di manifestazione di interesse intende aprire la programmazione alla partecipazione di operatori, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, istituzioni in genere, che vogliano proporre e realizzare iniziative da inserire nel programma stesso, da realizzare nel periodo estivo, da giugno ad ottobre 2023 e nel periodo invernale, da novembre 2023 a gennaio 2024.(Ren)