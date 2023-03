Cultura: al via la quarta edizione di "Adotta un filosofo", il concorso di Fondazione Campania dei Festival - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2700 gli studenti campani che partecipano da lunedì prossimo alla quarta edizione di "Adotta un filosofo+uno scienziato", il progetto-concorso promosso dalla Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale. Il primo incontro è in programma alle ore 9 del 13 marzo presso il Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II-Garibaldi di Napoli, dove gli alunni avranno la possibilità di interagire con il filosofo Massimo Adinolfi, curatore del progetto insieme allo scienziato Paolo Massarotti, e con il ricercatore Angelo Fierro. L'edizione 2023, che prevede per la prima volta due incontri per ognuna delle classi partecipanti, solleciterà i ragazzi che frequentano il quarto e quinto anno degli Istituti secondari di secondo grado su un tema cruciale tanto per la filosofia quanto per la scienza. Formulato nei termini di una dicotomia, "Oggettivo/Soggettivo" è il rovello dinanzi al quale si trova qualunque impresa conoscitiva: quanta parte di ciò che conosciamo ha il crisma dell'oggettività? In che modo l'oggettività si fa problema per la scienza e per la filosofia? Un'indagine che impegnerà la comunità scolastica nella ricerca di interessi nuovi, punti di vista originali e possibili prospettive di ricerca. Al termine degli appuntamenti, che proseguono fino a maggio e coinvolgono 40 scuole della regione (16 a Napoli e provincia, 8 ad Avellino e Salerno, 6 a Caserta, 2 a Benevento), le studentesse e gli studenti (singolarmente o in gruppi di massimo tre alunni) produrranno elaborati testuali, visivi o audio. Una commissione, composta da alcuni dei 26 filosofi e 35 scienziati che hanno aderito al progetto, selezionerà i sei migliori lavori e ne premierà gli autori, nel corso di una cerimonia pubblica, con gadget e un viaggio di istruzione e formazione in una città legata al tema affrontato.(Ren)