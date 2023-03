Immigrazione: De Luca, di fronte a tanti morti governo fa demagogia e dice stupidaggini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo riesce ad essere francamente irritante. Di fronte a quasi 80 morti dice cose fastidiose. Il problema da affrontare ha due facce, quello generale dei migranti e quello particolare, sollevato dalla tragedia di Cutro, che riguarda la povera gente che è in mare e muore, e che per ragioni umanitarie abbiamo il dovere di salvare per quanto è possibile. Come risponde il Governo? Con un'altra ondata di demagogia e stupidaggini". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "La prima di queste - ha aggiunto - è l'aumento delle pene agli scafisti, ai quali daranno la caccia in tutto il globo terracqueo. Ma per cortesia, fate le persone serie. Il Governo non riesce ad arrestare una decina di taccheggiatrici che stanno tranquille nella metropolitana di Milano a rubare i portafogli e le borsette dei viaggiatori e vuole dare la caccia in tutto il mondo agli scafisti? Faranno una campagna di comunicazione per dire ai migranti che andare sui barconi è pericoloso? Sono cose francamente insopportabili". (Ren)