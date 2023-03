Sanità: Atrofia Muscolare Spinale, partiti in Campania gli screening neonatali per la Sma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte in Campania lo Screening Neonatale per l'Atrofia Muscolare Spinale (Sma), attraverso un progetto coordinato dall'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, in collaborazione con il Ceinge-Biotecnologie avanzate Franco Salvatore di Napoli, e finanziato dalla Regione Campania e da Novartis Gene Therapies, che coinvolge tutti i Centri Nascita e le Tin presenti sul territorio regionale. Si chiama Neosma e consiste in un protocollo sperimentale ad adesione volontaria da parte delle famiglie, con il quale la Regione Campania intende offrire a tutti i neo genitori la possibilità di aggiungere alle malattie per le quali già è previsto lo screening alla nascita, anche la diagnosi precoce di una patologia gravemente invalidante come la Sma, in cui la tempestività dell'intervento terapeutico gioca un ruolo fondamentale sulle aspettative di vita. La Sma è una malattia neurodegenerativa genetica rara e secondo la National Organization for Rare Disorders (Nord) è una delle principali cause genetiche di morte infantile. Soprattutto nel tipo 1, il più grave, provoca disabilità e compromette le funzionalità muscolari, incluse respirazione, deglutizione e movimento di base. Oggi è possibile intervenire, attraverso la somministrazione di terapie innovative, tra cui la terapia genica. Quest'ultima agisce sulla causa primaria della patologia e ha mostrato risultati estremamente positivi, in termini di sopravvivenza e sviluppo motorio, ancor di più se somministrata nei primi giorni di vita. (segue) (Ren)