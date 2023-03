Fisco: Manzon (Cassazione), la riforma tributaria evidenza una serie di criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Riforma della Giustizia Tributaria rappresenta una tappa fondamentale per il sistema anche se mette in evidenza ancora una serie di criticità". Lo ha detto Enrico Manzon, Consigliere della Corte di Cassazione, intervenendo alla tavola rotonda promossa dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presieduta da Matteo De Lise, che si è svolta nella sala conferenze dell'hotel Nazionale di Roma. "La corte di Cassazione è un bene comune. Va preservata la certezza del diritto che è una risorsa istituzionale fondamentale, soprattutto in campo tributario. Un istituto processuale - ha aggiunto il consigliere Manzon - in cui credo molto e che è stato criticato è il rinvio pregiudiziale. La norma è stata 'copiata' dai francesi ed è arrivata anche in Italia. Perché, ad esempio, nella legge di bilancio di quest'anno è stata ampliata la definizione agevolata e sono stati introdotti istituti nuovi che vanno messi a regime: la conciliazione post appello e la rinuncia al ricorso. Poi, c'è una norma costituzionale (l'art.111 comma 7) che prevede che la possibilità di ricorrere in Cassazione contro le sentenze, a norma di legge. In questo senso non possiamo fare nulla di diverso. Messe insieme il rinvio pregiudiziale e una giurisprudenza più precisa sul piano dell'onere probatorio, soprattutto la definizione pre-processuale, ponendola nella mani di un giudice professionale si migliora anche la qualità delle sentenze. Per tre anni di fila il presidente della 'Corte', nella relazione inaugurale, ha segnalato che la percentuale di annullamenti delle sentenze in Corte Tributaria d'Appello è doppia rispetto alla media delle Corti d'Appello civili ordinarie. Questo complesso di misure dovrebbe portare al restringimento dell'accesso al vertice della giurisdizione e, quindi, per ottenere il risultato di una giustizia tributaria riformata e migliore anche nella gestione dei processi. Per questo motivo - conclude il magistrato - non sono del tutto pessimista". (segue) (Ren)