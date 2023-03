Fisco: Manzon (Cassazione), la riforma tributaria evidenza una serie di criticità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo Federico Giotti (giunta esecutiva dell'Ungdcec) ha sostenuto che "a sei mesi dell'entrata in vigore della riforma del processo tributario si può parlare di aspetti positivi, ma si rendono necessarie alcune 'messe a punto'. L'aspetto positivo è l'introduzione della figura del giudice tributario professionale, con la quinta magistratura speciale, quindi, maggiore professionalità del giudice, anche se dipende dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, una delle parti in causa. Ritengo che quest'ultima debba essere emendata. Allo stesso modo, l'istituto della mediazione deve essere rimodulato e gestito da un ente terzo. Altri aspetti positivi sono l'introduzione dell'onere probatorio nel processo tributario. Anche se all'atto pratico sarà necessario verificare sul campo quali saranno le conseguenze che avrà nel processo. Altro aspetto positivo - ha rimarcato Giotti - è l'introduzione della prova testimoniale, con l'ammissibilità della stessa prova in base anche alle dichiarazioni di terzi. E la possibilità di controbattere durante il giudizio. Vanno rafforzati gli atti mediante un potenziamento del contraddittorio per tutte le tipologie di giudizio ed è necessario riequilibrare il sistema delle presunzioni per evitare squilibrio tra le parti". (segue) (Ren)