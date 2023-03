Fisco: Manzon (Cassazione), la riforma tributaria evidenza una serie di criticità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Greggio (avvocato e giurista d'impresa del Foro di Padova) ha evidenziato che "il tema tributario in Italia è particolarmente sentito, soprattutto dai cittadini, questa giustizia evidentemente coglie un nervo scoperto in Italia e s'inserisce in un filone di riforme, da ultima quella della crisi d'impresa che a volte serve anche a semplificare l'iter della giustizia. Le criticità di questa nuova riforma sono state evidenziate nel corso dei lavori. Basta leggere i dati del 2017, dove i fallimenti pendenti presso il tribunale di Milano avevano un passivo di 25 miliardi di euro. Di cui il 38% circa di debito erariale ed il 20% di debiti verso i fornitori. A livello nazionale i fallimenti portano un passivo erariale di 160 miliardi di euro. Di questi l'Agenzia delle Entrate riferisce di una soddisfazione appena dell'1.61%. Un primo aspetto positivo della riforma tributaria è il rinvio da parte della Suprema Corte alla Commissione Tributaria Regionale con la riduzione dell'aliquota al 90%, va ridotta ulteriormente. La seconda nota positiva è una parificazione generale, in caso di vittoria in primo e in secondo grado. Ed in ultimo anche l'implementazione dell'organico dei magistrati. Noto, però, che negli ultimi anni il contenzioso, a seguito delle riforme non solo tributarie, sia diminuito e, oggi alcuni tribunali sono quasi vuoti. Probabilmente - ha osservato Greggio - la motivazione è per le spese di giustizia o anche per la sfiducia dei cittadini nei confronti della giustizia ahimè, comunque il contenzioso è sicuramente diminuito. Ovvio che queste riforme vanno tutte in questa tendenza, deflazionare il contenzioso, diminuirlo e trovare una pace fiscale nell'ambito tributario, questo è un auspicio che ci aspettiamo tutti". L'incontro è stato realizzato con il contributo di Ciro Di Pietro (chief restructuring) e degli avvocati Danilo D'Andrea, Francesco De Luca, Amedeo Di Pietro (cassazionista) ed Elsa Gentile. (Ren)