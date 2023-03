Sanità: De Luca, da parte del governo nessun segnale di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la delegazione delle Regioni abbiamo avuto un incontro con il ministro dell'Economia Giorgetti e il Ministro della Salute, Schillaci: non c'è neanche un euro e Schillaci ha fatto una comunicazione dicendo che ci vorrebbero 5 miliardi in più per reggere la sanità pubblica". Così il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua consueta diretta facebook del venerdì. "In Itallia - ha aggiunto il governatore - la spesa sanitaria è il 6,4% del Pil, in Gran Bretagna l'8%, in Germania quasi il 10%, in Francia il 9,3%: ci vorrebbero 20 miliardi per portare l'Italia alla spesa sanitaria che ha la Gran Bretagna e 40 per arrivare alla Germania. Non chiediamo tanto, ma almeno le risorse minime necessarie per difendere la sanità pubblica che rischia di morire nel nostro paese". "In Italia ogni cittadino spende 1700 euro all'anno per la sanità privata, stiamo arrivando a livelli insostenibili, ma da parte del Governo non c'è nessun segnale di responsabilità e consapevolezza: una vergogna", ha concluso De Luca. (Ren)