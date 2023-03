Autonomia: Calderoli, confronto con enti territoriali proficuo, c'è coinvolgimento e attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Roberto Calderoli ha incontrato oggi la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, su invito del coordinatore della Conferenza e presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, intervenendo per presentare le attività svolte dagli Affari regionali, la riforma dell’autonomia differenziata e confrontarsi con i presidenti. “L’appuntamento di oggi è stato proficuo e utile a definire non solo il progetto di riforma dell’autonomia differenziata ma anche tutte le attività che vengono svolte in stretta sinergia con le regioni, con l’obiettivo di collaborare al meglio e garantire ove possibile efficienza ed efficacia”, ha riferito il ministro al termine dell’incontro. “Ad esempio – ha sottolineato Calderoli – e in merito alle leggi regionali, grazie alle frequenti interlocuzioni, si è notevolmente ridotto il numero di impugnative: nell’arco di questi di governo mesi sono infatti state esaminate 251 leggi regionali con una percentuale minima del 3 per cento di impugnative”. Inoltre dalle Conferenze unificata e stato-regioni sono stati approvati 178 provvedimenti”. (segue) (Rin)