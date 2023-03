Sanità: fibromialgia, colpiti 120mila campani con un aumento del 15 per cento nel post covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un dolore 'dimenticato' e poco conosciuto, ma dopo la pandemia i casi di fibromialgia sono in continua crescita. In Campania si stimano circa 120 mila casi, 2 milioni i pazienti in Italia. La fibromialgia è una sindrome caratterizzata da stanchezza e soprattutto dolore diffuso a muscoli e articolazioni, è una frequente conseguenza del Covid-19 e secondo un recente studio israeliano la sviluppa il 15% di chi è stato ricoverato per l'infezione, una percentuale che sale al 26% nel sesso femminile dove la sindrome è molto più comune, colpendo in generale le donne in 9 casi su 10. Dopo Covid-19 il rischio di fibromialgia è cinque volte più alto rispetto al normale e anche per questo è importante aumentare l'attenzione per una malattia 'invisibile', che spesso richiede anni prima di arrivare alla diagnosi ma che compromette molto la qualità di vita. Tuttora la fibromialgia non è inclusa negli elenchi ministeriali delle patologie croniche e quindi non è nei Livelli Essenziali di Assistenza. Gli esperti chiedono perciò di puntare i riflettori su questa sindrome, in modo che venga facilitata una diagnosi tempestiva e quindi garantita una presa in carico assistenziale adeguata, in centri con esperienza. Se ne parla in occasione del XII Corso di Alta Formazione sul dolore acuto e cronico, dalla ricerca alla clinica organizzato dall'Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, dal 9 all'11 marzo. (segue) (Ren)