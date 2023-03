Salute: Amalfi aderisce alla campagna di screening gratuito per il Full Pap Test Crisalide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione comunale con grande entusiasmo ha deciso di condividere l'iniziativa, su richiesta di Maria Triassi, Professore ordinario presso la Federico II – ho sottolineato Francesca Gargano, Assessore alle Politiche Sociali di Amalfi - Il tumore alla cervice uterina è la terza neoplasia più frequente tra le donne. Rispetto ad altri tumori ha il vantaggio di essere del tutto prevenibile e curabile, se rilevato precocemente, con ottime probabilità di guarigione, in quanto si tratta di una patologia caratterizzata da una evoluzione lenta. È un passo importante la prevenzione per ridurre qualsiasi rischio di sviluppo della malattia. Da tempo, come ente comunale, siamo attivi nella promozione di giornate di screening gratuito, sia per stimolare il benessere collettivo ma anche per garantire il diritto alla sanità di tutti i cittadini, soprattutto delle fasce più deboli. Spero nell'adesione di tante donne, ma soprattutto di tante giovanissime". (segue) (Ren)