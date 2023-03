Campania: Rubano (Fi), falsità da De Luca su ministro Fitto serve operazione verità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complessivamente, a fronte di oltre 9 miliardi di euro, la Regione Campania - ha spiegato Rubano - ha speso 3,8 miliardi pari al 42%. In queste risorse sono ricompresi anche i 732 milioni di euro di risorse spese per l'emergenza Covid. L'articolo 56 del DL 50/2022, approvato dal precedente Governo, ha stabilito che fino a quando non saranno individuati gli interventi da de finanziare a valere del FSC 2014-2020 che non hanno maturato Obbligazioni giuridicamente vincolanti entro dicembre 2022 (avvio lavori) non può essere assegnato il nuovo FSC 2021-2027. Il Governo ha 90 giorni per individuarli e stiamo facendo l'istruttoria. Nessuno vuole togliere risorse al Sud". "Il Governo è impegnato ad assicurare che i fondi assegnati siano spesi, soprattutto nei territori dove sono programmati. Il presidente De Luca – ha concluso Rubano - dica perché non ha ancora speso i fondi a disposizione. L'unico "traditore" delle nostre realtà territoriali risulta De Luca per la sua notoria incapacità, derivante da conclamata arroganza e maleducazione, ad essere il pater familias di tutte le Province della Campania. Ripropongo anche il recente rilievo negativo della Corte dei Conti relativo alla cattiva gestione delle risorse finanziarie della Sanità Campana. Di fronte a questi dati inoppugnabili non credo che i cittadini abbiano bisogno di ulteriori considerazioni". (Ren)