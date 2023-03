Imprese: Turi (commercialisti), sostenibilità Esg può essere strategico per le piccole aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sostenibilità Esg (Environmental, Social e Governance) diventa un elemento sempre più importante nei bilanci delle piccole e medie imprese, rappresentando un fattore chiave per il loro successo a lungo termine". Lo ha detto Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il forum organizzato dalla Commissione di Studio ESG dell'Odcec di Napoli, in programma il prossimo 16 marzo dalle ore 09,30 presso la sala conferenze della sede di Palazzo Calabritto (Piazza dei Martiri, 30). "Il nostro obiettivo non è solo quello di approfondire la tematica della sostenibilità in generale - ha sottolineato Raffaele Ianuario, consigliere delegato dell'Ordine di Napoli con delega alla Commissione Esg e moderatore dell'evento -, ma anche di analizzare in modo specifico come le Pmi possano integrare l'Esg nei loro bilanci. il convegno dal titolo 'La sostenibilità Esg entra nei bilanci' sarà il primo di una serie di eventi che si terranno nei prossimi mesi con l'obiettivo di esaminare la tematica nei settori specifici: vitivinicolo, food, conserviero, cantieri navali e moda". (segue) (Ren)