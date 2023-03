Sanità: concorsi per assistenti informatici e geometri del Cardarelli, si presenta solo il 17% alla prova - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle giornate di ieri 8 marzo e di oggi 9 marzo si sono tenute presso il Palapartenope le prove scritte per reclutare personale a tempo indeterminato nelle qualifiche di Assistenti informatici e Geometri. Si tratta di due concorsi che erano stati banditi negli anni precedenti ma che negli ultimi mesi avevano avuto un nuovo impulso nell'ambito del piano di rinnovamento e potenziamento organizzativo che l'Ospedale sta portando avanti. Il concorso di Assistente Tecnico Informatico aveva visto la candidatura di 211 persone, ma alla prova scritta effettuata nella giornata di ieri si erano presentato solo in 36. Nella giornata di oggi, invece, si è tenuta la prova scritta per il concorso a tempo indeterminato di Assistente Tecnico Geometra; in questo caso i candidati erano 440 ma i partecipanti sono stati 79. In entrambi i casi il rapporto tra iscritti e partecipanti è stato del 17%. Secondo Antonio d'Amore, direttore generale dell'Aorn Cardarelli "La scarsa partecipazione ai concorsi che la Pubblica Amministrazione sta bandendo stupisce, soprattutto in un contesto quale è quello del nostro territorio. Eravamo ormai abituati a questo fenomeno per le professionalità mediche, ma non ci aspettavamo che si verificasse anche per il personale tecnico. Credo che occorra una seria e profonda riflessione sulla capacità della Sanità Pubblica di attrarre e selezionare i profili migliori, viceversa assisteremo sempre più ad una crisi profonda del nostro sistema". Per entrambi i concorsi, al fine di garantire i necessari spazi, l'Azienda Cardarelli aveva fittato i locali del Palapartenope che, a causa della scarsa affluenza sono risultati semivuoti. Data la ridotta partecipazione alla prova scritta, il Cardarelli ha programmato di accelerare sulle prossime prove, così da velocizzare l'entrata in servizio di quanti risulteranno vincitori. (Ren)