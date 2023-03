Napoli: polizia locale sequestra mimose vendute abusivamente - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Napoli ha predisposto una serie di controlli mirati sul territorio cittadino tesi a contrastare la vendita abusiva di fiori in occasione della trascorsa ricorrenza della festa della donna. E' stato effettuato il sequestro di oltre 800 fasci di mimose nei confronti di ambulanti che, senza alcuna autorizzazione, avevano allestito bancarelle improvvisate sulle quali esporre in vendita la propria merce. A Scampia, in particolare, gli agenti hanno sequestrato due grandi punti vendita realizzati con ombrelloni, tavoli e vasi che occupavano interamente il marciapiedi impedendone la percorrenza. Il materiale sottoposto a sequestro è stato inviato ad Asia per lo smaltimento.(Ren)