- Ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro un palazzo. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Manzoni dove i proiettili hanno colpito la finestra di un'abitazione al primo piano, abitata da una pensionata incensurata di 83 anni. Non ci sono feriti. Indagano i Carabinieri. (Ren)