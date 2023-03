Energia: Coldiretti Caserta, a rischio 30 ettari di terra fertile per progetti di impianti fotovoltaici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto preoccupati per il silenzio che accompagna questo fenomeno - ha sottolineato Giuseppe Miselli, direttore di Coldiretti Caserta – che sottrae spazio all'economia agricola, con contraccolpi sulle filiere e sull’indotto, per di più in un'area che già risente di problemi di scarsità di terreni da utilizzare per lo spandimento dei reflui zootecnici. Si tratta delle zone produttive per eccellenza della mozzarella di bufala casertana, che andrebbero tutelate esaltando i terreni e non coprendoli con i pannelli. Evidentemente c'è un cortocircuito tra quello che si predica e quello che si pratica. Il mondo agricolo vuole le energie rinnovabili e già lo ha dimostrato in provincia di Caserta con gli impianti per la produzione di energia e biogas dal letame. Ma i pannelli fotovoltaici vanno istallati sui tetti delle case, delle stalle, dei capannoni, non sulla terra fertile." (Ren)