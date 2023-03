Salute: Amalfi aderisce alla campagna di screening gratuito per il Full Pap Test Crisalide (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo screening si rivolge a donne di età compresa tra i 25 e i 65 anni. Per partecipare, è possibile prenotarsi all'Ufficio Servizi alla Persona di Amalfi, al numero 089 87 36 222. Lo screening Crisalide, promosso dall'Izsm – Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, è finalizzato all'identificazione della presenza dell'infezione da HPV – Papilloma Virus Umano anche in assenza di alterazioni cellulari. Il Full-pap Test ha l'obiettivo di comparare le tre principali metodiche analitiche per la ricerca del papilloma virus, tra Hpv Dna, Hrv mRNA ed esame citologico in fase liquida, per ottenere una diagnosi precoce ancora più affidabile. L'attività si caratterizza come uno strumento per diffondere la cultura sanitaria, l'avvicinamento delle istituzioni pubbliche alla popolazione, la riduzione del fenomeno della migrazione sanitaria, valutando anche le eventuali probabilità di correlazione tra gli impatti ambientali e incidenze di tumori alla cervice. (Ren)