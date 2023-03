Campania: sanità e autonomia differenziata, la proposta del Movimento 5 Stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle in campo sul tema dell'autonomia differenziata e la sanità. Sabato 11 marzo alle ore 16:45, all'ex carcere borbonico, sala blu, piazzetta De Marsico, incontro con Massimo Villone, professore emerito di Diritto Costituzionale alla Federico II, animatore del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Intervengono l'economista Paolo Ricci, professore ordinario alla Federico II, il dottore di ricerca in economia delle aziende pubbliche Giuseppe Carillo, concludono l'ex presidente della Camera Roberto Fico, il vice presidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa e il consigliere regionale, Vincenzo Ciampi. "Ho organizzato questo incontro - ha spiegato il consigliere regionale Ciampi - su un tema centrale in questi tempi difficili: la sanità riguarda tutti, gli anziani, le nuove generazioni. Ci interessava approfondire il tema dal punto di vista delle difficoltà ulteriori in questo ambito che potranno provenire dalla riforma Calderoli. Una riforma che va contro il dettato costituzionale, contraddice i principi di sussidiarietà e solidarietà della carta fondamentale, in sostanza potrebbe fare danni enormi in termini di risposte alla richiesta di sanità che arriva dai cittadini. Non vogliamo che ci sia un ulteriore calo di qualità delle prestazioni. Abbiamo chiesto un intervento scientifico a degli accademici ma anche un'analisi politica a personalità delle istituzioni. Sono sicuro che sarà un incontro proficuo per tutti".(Ren)