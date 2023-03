Autonomia: Calderoli, confronto con enti territoriali proficuo, c'è coinvolgimento e attenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Venendo poi al tema dell’autonomia differenziata, ho ribadito la buona fede di questa iniziativa e l’obiettivo alla base della riforma: permettere a tutti i territori di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, garantendo così all’Italia di correre come un treno ad alta velocità”, ha aggiunto Calderoli, che ha spiegato: “C’è stata inoltre l’occasione di ricordare la storia recente, che vede tre regioni aver già firmato delle pre-intese e nove che hanno inteso iniziare questo percorso, e chiarire l’iter dell’autonomia differenziata nei prossimi passaggi. Sono stati inoltre dipanati i dubbi sia sulle risorse che sul coinvolgimento del Parlamento. L’autonomia è responsabilità per gli amministratori della Cosa pubblica e trasparenza nei confronti dei cittadini, un percorso virtuoso che può rilanciare l’Italia da nord a sud”. Da parte dei presidenti delle Assemblee è arrivato un coro unanime di ringraziamenti per l’attenzione dedicata alla loro Conferenza e la spiegazione dettagliata che è stata fornita dal ministro Calderoli, da alcuni definita “una lectio magistralis in materia”. Un confronto e coinvolgimento che, pur nelle differenti visioni, è stato molto apprezzato da tutti. Il ministro ha ascoltato e raccolto le istanze di alcune regioni, anche contrarie, assicurando ascolto e coinvolgimento anche alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee e impegnandosi a tornare tra i presidenti per un successivo incontro. (Rin)