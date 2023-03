Napoli: a Città della Scienza un fine settimana dedicato al gioco con Partenoplay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un week end all'insegna dello svago e del divertimento, quello dell'11 e 12 marzo, con giochi, laboratori ed eventi in programma al Centro Congressi di Città della Scienza a Napoli per la quinta edizione di Partenoplay. Il Festival del gioco, promosso dall'Assessorato al Welfare, è un momento di incontro e confronto dedicato a giocatori dai 5 ai 99 anni: bambini, famiglie, esperti e appassionati. Un festival in cui sperimentare gli effetti che il gioco ha sulle persone e nelle relazioni umane e sociali, ma anche educative e formative. Il motore di Partenoplay è infatti costituito dalle decine di realtà ludiche napoletane e campane che quotidianamente aggregano e diffondono la cultura del gioco come attività libera, attiva, condivisa, inclusiva, dedicata a stringere legami e creare comunità durature. Nella giornata di venerdì, dalle ore 10 alle 15, sono previste attività formative per genitori, educatori ed insegnanti, sabato e domenica invece spazio alle attività ludiche dalle 10 alle 17, le attività sono aperte a tutti gratuitamente, solo su prenotazione alla pagina www.partenoplay.it fino ad esaurimento posti. "Il gioco è importante – ha affermato l'assessore al Welfare del comune di Napoli Luca Trapanese – è una continua scoperta, anche dei propri limiti, e la possibilità di superarli, da soli o in compagnia, lo rendono un momento di crescita e condivisione che aggrega le famiglie e rende migliori gli spazi urbani".(Ren)