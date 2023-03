Cultura: martedì prossimo convegno del Fai a Napoli sul futuro della Collina di Posillipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 14 marzo dalle ore 17:00 presso la Fondazione De Felice al Teatro di Palazzo Donn'Anna si terrà l'incontro "Napoli, collina di Posillipo. Per un nuovo presente di una risorsa dimenticata" organizzato dalla Delegazione regionale Fai Campania. Insieme al presidente regionale Fai Campania Michele Pontecorvo Ricciardi, interverranno Luigi Carbone, Presidente Comm. cultura, turismo e attività produttive del Comune di Napoli, Fabrizio Cembalo Sambiase, Presidente AIAPP Sezione Campania Basilicata Calabria e Cherubino Gambardella, professore ordinario di Progettazione Architettonica Università "Luigi Vanvitelli". L'incontro sarà moderato da Piero Sorrentino. Il Fai Campania rinnova il suo impegno e l'attenzione quotidiana al nostro territorio in particolare con una riflessione sul quartiere di Posillipo, attraverso le voci di protagonisti ed esperti. La protezione e la difesa del meraviglioso paesaggio naturalistico e storico della collina di Posillipo, deve essere un'urgenza per tutti noi, per tutelare e trasmettere alle generazioni future il valore e la ricchezza del nostro territorio. Occorre senza dubbio un cambio di passo necessario e deciso che possa diventare il nostro nuovo modo di pensare e di agire. (Ren)