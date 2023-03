Ricerca: Ordine Biologi Campania e Molise premia tre biologhe distintesi nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in occasione della Giornata internazionale della Donna, l'Ordine dei Biologi di Campania e Molise ha premiato tre biologhe che si sono distinte nel campo della ricerca scientifica in Italia e all'estero. La premiazione è avvenuta a Napoli, nella sede dell'Ordine regionale nel corso dell'evento "Biologhe - Le donne nella scienza". L'incontro si è aperto con i saluti istituzionali inviati dal Ministero della Salute: "Oggi si celebra la Giornata internazionale dei diritti della Donna, per ricordare le conquiste sociali, economiche, e politiche: è dunque importante che tre donne impegnate nel campo della ricerca siano premiate proprio in questa particolare giornata". Protagoniste dell'incontro tre docenti e ricercatrici che con la loro attività hanno dato lustro alla professione di biologa nel mondo. Le premiate sono la professoressa dell'Università delle Università statunitensi Columbia e Yale Sabrina Diano; la professoressa della Libera Università Mediterranea Francesca Pentimalli; e responsabile della struttura complessa di Biologia Molecolare e Oncogenesi Virale dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, Maria Lina Tornesello. (segue) (Ren)