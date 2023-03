Ricerca: Ordine Biologi Campania e Molise premia tre biologhe distintesi nel mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I saluti dell'Ordine dei Biologi di Campania e Molise si sono conclusi con l'intervento della consigliera con delega agli eventi, Mariarosaria Siciliano: "Le ricercatrici che premiamo oggi sono un esempio per le giovani biologhe. Quello di oggi è l'inizio di una lunga serie di incontri pensati per stimolare la nostra categoria ad aprirsi a nuove opportunità professionali e a consolidarsi lì dove siamo già presenti. Ciò vale in particolare per le donne, da questo nasce il senso di questo evento". All'evento ha presenziato anche il senatore dottore Vincenzo D'Anna, il quale ha dichiarato: "La ricerca è donna, ed è giusto valorizzare questa forza in occasione della Giornata internazionale, senza dimenticare però che i diritti femminili vanno celebrati ogni giorno. Siamo un Ordine che ha il 68% di iscritte donne, e non molte altre categorie possono vantare questo primato. Le donne rappresentano una colonna portante della nostra professione, e le premiate che sono qui oggi lo dimostrano". (segue) (Ren)