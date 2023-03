Welfare: Regioni, sì al disegno di legge su anziani ma servono più risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in Conferenza Unificata parere favorevole sul disegno di legge “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”. E’ una riforma articolata e complessiva del sistema di welfare italiano per dare attuazione all’obiettivo del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Riforma 2) verso le azioni rivolte alle persone anziane non autosufficienti, al potenziamento dei servizi domiciliari e in particolare alla realizzazione delle Case di comunità. Pur apprezzando l’impianto complessivo del testo, la Conferenza ha avanzato la richiesta di individuare, anche attraverso i successivi decreti attuativi, ulteriori risorse necessarie per realizzare gli interventi previsti. “Il provvedimento - spiega Emma Staine, coordinatrice della Commissione politiche sociali della Conferenza e assessore della Regione Calabria – è una misura straordinaria che nasce dall’esigenza di adeguare l’attuale sistema di welfare ai nuovi bisogni sociali. L’obiettivo è mettere in condizione le famiglie di affrontare con maggiore serenità gli inevitabili costi che comporta l’assistenza di una persona anziana o anziana non autosufficiente. Quindi - conclude - ci auguriamo che, nel corso dell’iter parlamentare, vengano recepite le nostre richieste”.(Rin)