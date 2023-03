Sanità: fibromialgia, colpiti 120mila campani con un aumento del 15 per cento nel post covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione alla sindrome e alla sua diagnosi è ancora più importante oggi, alla luce dei dati raccolti da ricercatori dello Sheba Medical Center in Israele e pubblicati di recente su Plos One*: analizzando circa 200 pazienti ricoverati per Covid-19 nel 2020, è emerso che l'87% ha avuto almeno un sintomo correlato alla fibromialgia dopo essere guarito dall'infezione, il 15% ha sviluppato la sindrome nei cinque mesi successivi. Fra le donne l'incidenza è stata del 26%, sei volte maggiore rispetto alla popolazione generale; i sintomi più comuni, presenti ciascuno in oltre un caso su due, sono stanchezza, disturbi del sonno e dolori muscolari e articolari. (segue) (Ren)