Sanità: fibromialgia, colpiti 120mila campani con un aumento del 15 per cento nel post covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi dati valgono anche per il nostro Paese, confermati dalla 'real life', e dimostrano l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla fibromialgia, soprattutto in chi è stato ricoverato per Covid-19, ma non solo – ha osservato Marco Cascella, responsabile dell'HUB del dolore del Pascale e Responsabile Scientifico del Convegno –. Sappiamo per esempio che la fibromialgia giovanile colpisce il 2-6% di bambini e adolescenti, soprattutto femmine, e in questi casi è ancora più essenziale intervenire per garantire una buona qualità di vita e per scongiurare conseguenze sul benessere psicologico: ricerche recenti hanno dimostrato alterazioni nelle aree cerebrali deputate all'elaborazione del dolore e nella corteccia frontale, in zone connesse alla regolazione ed elaborazione delle emozioni. È perciò importante prendere in carico questi pazienti in maniera da evitare che possano sviluppare malesseri psichici ed emotivi a causa del vissuto negativo indotto dalla sindrome". (segue) (Ren)