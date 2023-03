Salute: Amalfi aderisce alla campagna di screening gratuito per il Full Pap Test Crisalide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stima che l'80% delle donne contragga l'Hpv – Papilloma Virus Umano – nel corso della propria vita, senza esserne però consapevole: la metà delle volte si tratta di Hpv ad alto rischio oncogeno. Fondamentale, quindi, la prevenzione. L'amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, aderisce alla campagna di sensibilizzazione del Full-Pap Test Crisalide per la diagnosi innovativa del papilloma virus (HPV), promuovendo una giornata di screening gratuiti della cervice uterina, in programma il prossimo giovedì 16 marzo 2023 al Salone Morelli di Palazzo di Città, dalle ore 9 alle 13. Crisalide è la campagna promossa dalla Regione Campania, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, Scuola di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Sanità Pubblica, nell'ambito dell'azione Tutela. Si tratta di un esame diagnostico innovativo, più completo e accurato rispetto al pap test tradizionale. Consiste in un tampone cervico-vaginale molecolare che consente di rilevare il virus HPV prima che generi lesioni cancerose e di intervenire in maniera tempestiva, pur mantenendo le stesse modalità di prelievo. (segue) (Ren)