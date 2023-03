Cultura: Laboccetta (Polo Sud), Nardella principale responsabile disastro Maggio Fiorentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Dario Nardella presiede il Maggio Musicale Fiorentino dal 2014. Sarà dunque pure vero che il dimissionario soprintendente Pereira, con le spese sotto inchiesta, ci abbia messo del suo, ma è ancora più vero che è del sindaco-presidente, cioè di Nardella, la principale responsabilità del disastro gigantesco che sta travolgendo il festival più antico e importante d'Italia, che da oggi non può pagare gli stipendi ai lavoratori". Così il presidente dell'Associazione culturale Polo Sud Amedeo Laboccetta, già parlamentare napoletano del centrodestra. "Per questo Nardella non può fare il pesce in barile - ha continuato Laboccetta - e ignorare le sue gravissime colpe. Ora tenterà di strumentalizzare lavoratori e sindacati contro il nuovo Governo, così come è solita fare la sinistra. Ma siamo certi che il ministro Sangiuliano vorrà fare chiarezza con un'operazione-verità. Il sindaco-presidente Nardella è il maggiore responsabile della attuale drammatica situazione del Maggio e non può pensare di scegliere il nome e il metodo per uscire dall'impasse. La buonanima di Paolo Isotta lo avrebbe incenerito. Da questo momento in poi, con il precipitare doloroso della situazione, tutto ciò spetta solo al Ministro Sangiuliano e noi siamo certi che agirà di conseguenza".(Ren)