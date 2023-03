Imprese: Turi (commercialisti), sostenibilità Esg può essere strategico per le piccole aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Emmanuela Saggese (presidente della Commissione Esg dell'Ordine partenopeo) "l'approccio istituzionale dell'iniziativa rappresenta un importante riconoscimento della sostenibilità Esg per lo sviluppo delle imprese e del territorio. L'Odcec di Napoli, infatti, si impegna a sostenere le Pmi nella transizione verso un modello di business sostenibile e a promuovere la diffusione delle migliori pratiche. Il convegno rappresenta quindi un'occasione importante per confrontarsi, apprendere e creare un network di professionisti impegnati in questa importante sfida per il futuro del nostro territorio". Al focus parteciperanno esperti del settore, commercialisti, banche e rappresentanti di imprese che hanno già iniziato ad adottare pratiche sostenibili: Ada Rosa Balzan (fondatrice e amministratore delegato di Arb S.B.P.A. Sustainability Consulting), Antonio Minervini (presidente del Comitato Scientifico della Commissione E.S.G. – Environmental, Social and Governance), Riccardo Resciniti (professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università del Sannio), Milena Prisco (Of counsel studio Pavia e Ansaldo, responsabile E.S.G.), Felice Delle Femine (direttore generale della Banca di Credito Popolare), Alessandro Di Ruocco (presidente R.d.r. Spa Società Benefit e presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione degli Industriali di Napoli), Antonio Marciano (segreteria del presidente della Regione Campania) e Cristina Miele (direttrice amministrazione, finanza e controllo Ferrarelle Spa Società benefit). (Ren)